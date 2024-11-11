СК завел дело из-за «банды педофилов» в Перми

Следственный комитет завел уголовное дело после получения информации о группе лиц в Перми, шантажировавшей детей 8-12 лет, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Дело возбуждено по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета», сообщили в ведомстве РИА «Новости».

По версии следствия, в соцсетях опубликовали сообщение о том, что в Перми группа лиц инициирует переписку через мессенджер с малолетними и предлагает им за небольшие деньги выслать изображения интимного характера.

После получения фото детей шантажируют на вступление в половую связь, также есть угрозы применения насилия.

Ранее ведомство проводило проверку по этому факту.