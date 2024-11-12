В Сочи стая бродячих собак напала на детей

В Лазаревском районе Сочи беспризорные собаки напали на двух несовершеннолетних, сообщили во вторник в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, этот инцидент произошел в минувшую субботу на улице Багратиона.

В результате нападения бездомные собаки причинили несовершеннолетним повреждения. Им оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает.

Для установления степени тяжести вреда здоровью назначили судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".