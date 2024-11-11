Суд вынес приговор другу Понасенкова*

Суд вынес приговор юристу Рамису Зарипову, толкнувшему мужчину во время прогулки с блогером Евгением Понасенковым*. Об этом сообщила газета «Известия».

Конфликт произошел 6 июня 2023 года в Москве. По данным СМИ, Понасенков*, гуляя с Зариповым, поссорился с прохожим. Спутник историка оттолкнул Диброва, мужчина ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали с внутричерепной гематомой. Почти месяц Дибров находился в коме, и 10 июля скончался в больнице.

Сегодня суд признал Зарипова виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и приговорил его к году ограничения свободы.

По решению суда юрист не имеет права менять место жительства и выезжать за пределы Москвы и Московской области. Также Зарипов должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, уточнил Telegram-канал Baza.

Напомним, что ранее Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный»**, принадлежащее Понасенкову*. Позднее в список иноагентов был включен и сам блогер. Понасенков* обжаловал это решение в суде Москвы, но получил отказ.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.