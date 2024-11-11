На Алтае двухлетняя девочка утонула в луже

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Быстроистокском районе Алтайского края.

По предварительным данным, днем 8 ноября двухлетняя девочка гуляла на улице и осталась без присмотра родителей. Выйдя за пределы двора, она упала в большую лужу. Девочка не смогла выбраться из нее самостоятельно и захлебнулась.

"В бессознательном состоянии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, однако, несмотря на реанимационные мероприятия, скончался", - сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Выясняются все обстоятельства произошедшего.