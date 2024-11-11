Автора песни «Дымок» обвинили в пропаганде наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный материал о пропаганде наркотиков в отношении автора песни «Дымок», казахстанского исполнителя Ицыка Цыпера (Игорь Цыба). Об этом сообщает РИА Новости.

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Протокол составили по статье о пропаганде употребления наркотических средств иностранным лицом. Она предполагает наказание в виде штрафа в размере от 4 до 30 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы России или без такового.

Напомним, что Цыба работает в нишевых сетевых жанрах музыки. Он стал широко известен благодаря песне «Дымок», которая завирусилась в Сети в начале этого года. Сейчас клип на песню «Дымок» заблокирован в российском сегменте YouTube по требованию государственных органов — решение приняли после обращений общественных организаций. Кроме того, трек и видео удалили на ряде других платформ.