В Волгоградской области подросток сжег лес на миллион рублей

В Старополтавском районе Волгоградской области перед судом предстанет 17-летний подросток, который устроил крупный пожар в лесничестве от скуки. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

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По данным следствия, летом 2024 года подросток находился на территории лесничества, юноша развлекался, поджигая сухую траву. Огонь быстро перерос в верховой пожар, возгорание тушили трое суток, сумма ущерба составила один миллион рублей.

Подозреваемого в поджоге удалось задержать, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.