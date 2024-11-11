Мужчина убил пенсионера одним ударом во время ссоры из-за парковки в подмосковном Одинцово. Как сообщает Telegram-канал Baza, у подозреваемого даже не было автомобиля.

По информации канала, конфликт между автомобилистом и его 61-летним отцом с одной стороны и местным жителем с другой случился на улице Чистякова 15 октября. Агрессивному мужчине не нравилось, что водитель загораживает выезд другим авто, хотя последний утверждал, что перекрывает лишь машину родителя.

После словесной перепалки оппоненты начали драку. Пенсионер вступился за сына, напав на агрессора, но упал от ответного удара и ударился затылком об асфальт. После этого мужчина обезвредил злоумышленника с помощью перцового баллончика. Пенсионер скончался, не приходя в сознание.

Родные погибшего утверждают, что напавший на пожилого мужчину занимается боями и должен был рассчитывать силу удара. По их словам, соседи часто жалуются на его агрессивное поведение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).