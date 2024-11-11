Аферистки под предлогом реформы обманули пенсионерку на 4,2 миллиона рублей

В Москве две аферистки обманули 87-летнюю пенсионерку на 4,2 миллиона рублей под предлогом денежной реформы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

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Одну злоумышленницу задержали в Балашихе. Ею оказалась 25-летняя ранее судимая жительница Московской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). При ней оперативники обнаружили 495 тысяч рублей — часть похищенных денег. Остальными средствами мошенницы распорядились по своему усмотрению. Девушка заключена под стражу.

По данным правоохранителей, 87-летняя москвичка обратилась в полицию 8 ноября. Она рассказала, что проживает в квартире, расположенной в доме на улице Демьяна Бедного. Там на домашний телефон ей позвонила неизвестная и представилась сотрудницей государственного учреждения. Женщина сказала, что в стране проводится некая денежная реформа и поэтому пенсионерка должна обменять все имеющиеся наличные на новые купюры. Спустя некоторое время к потерпевшей пришли две незнакомые девушки. Одна из них отвлекала пожилую женщину разговором, а в это время вторая похитила с дивана сумку с накоплениями, которые пенсионерка приготовила для обмена. После этого обе девушки скрылись. Таким образом, у москвички похитили 4,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержана 28-летняя женщина из Ростовской области, которая под видом соцработницы похитила у 88-летней пенсионерки 1,7 миллиона рублей.