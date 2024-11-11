Строительный кран упал и зажал крановщика в Кызыле

Строительный кран рухнул на строительстве многоквартирного дома по улице Ангарской в Кызыле, сообщает Telegram-канал «112». Крановщик госпитализирован, находившиеся внизу рабочие не пострадали.

В результате инцидента крановщика зажало в кабине. Его пришлось извлекать сотрудникам МЧС. Прокуратура проверяет соблюдение техники безопасности на стройплощадке. На месте происшествия работают эксперты.

Ранее в городе Красный Кут Саратовской области рабочего насмерть завалило обломками стены. По факту смерти 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. На мужчину обрушилась стойка ворот и часть здания, в которое врезался грузовик. Водитель пытался заехать через ворота на территорию склада. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии и забрали все необходимые документы. Также были допрошены свидетели.

До этого один человек пострадал при падении башенного крана на строительной площадке на севере Москвы. ЧП произошло на Ангарской улице, на месте работали оперативные службы. В кабине в момент происшествия находился машинист. Он получил серьезные травмы, его госпитализировали.