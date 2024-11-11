Укутанное в ковер тело в подъезде напугало казанцев

В Казани жители многоэтажки на улице Декабристов вызвали полицию в подъезд дома, когда увидели у одного из лестничных пролетов тело, завернутое в ковер, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Но когда на место приехали сотрудники, тело зашевелилось.

Оказалось, что мужчина принес ковер с помойки, чтобы не замерзнуть во сне. Ранее его из квартиры во время ссоры выгнала супруга. В итоге жена все-таки пустила мужа домой.

Ранее сообщалось, что в Махачкале из психиатрической больницы сбежал местный житель, находившийся на лечении. 36-летний гражданин, проживающий в селе Яраг-Казмаляр, 8 ноября покинул больницу на улице Руставели и не вернулся. По данным ресурса, мужчина с психическим расстройством числится на учете в республиканском психоневрологическом диспансере. Правоохранительные органы объявили его в розыск. По описанию, он был одет в светло-серый спортивный костюм с капюшоном, черную жилетку и черные кроссовки. Ему приблизительно 35–40 лет, рост 180–185 сантиметров, худощавого телосложения, с короткой стрижкой.