Приговор крымчанину за попытку подрыва машины Аксенова вступил в силу

Приговор Южного окружного военного суда в отношении крымчанина Игоря Корчинского, осужденного на 18 лет лишения свободы за попытку подрыва машины главы Крыма Сергея Аксенова, вступил в силу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Корчинский не обжаловал приговор, он вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, фигурант в декабре 2022 года согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины на сотрудничество против РФ. С декабря 2022 года по апрель 2023 года он прибыл в город Запорожье Запорожской области, где обучался обращению со взрывчаткой. Он тренировался устанавливать ее на автомобиль и безопасно отходить с места, а также получил навыки конспирации, слежки, визуального наблюдения и изменения внешности, которые использовал для слежки за автомобилем главы Крыма. Для подрыва машины Аксенова фигурант получил координаты тайника, из которого извлек взрывчатку, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении Корчинского возбудили дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (попытка теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ) УК РФ. Приговором суда он признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы, первые четыре года в тюрьме со штрафом в размере 350 тыс. рублей.