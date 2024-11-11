В Петербурге школьница в день рождения упала с высоты шестого этажа

В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница погибла в собственный день рождения, сообщает Telegram-канале «Mash на Мойке». Она отмечала праздник с алкоголем на крыше и выпала с высоты шестого этажа.

О гибели девочки сообщила ее подруга. Правоохранители прибыли на месте и также изъяли курительную трубку.

«Фонтанка» уточняет, что звонок в службы спасения поступил примерно в 18 часов в воскресенье. Звонившая учится в пятом классе. Что она делала в компании с пятиклассниками — неясно. Она рассказала, что они вместе находились на крыше, погибшая девятиклассница якобы была пьяна. Известно, что семья девочки считается благополучной, мать работает художником по свету в одном из театров города.

Ранее в крымском селе Кринички 13-летнего подростка убило током в трансформаторной подстанции. Трагедия произошла 4 ноября. По информации следователей, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Школьник получил несовместимые с жизнью травмы в помещении трансформаторной подстанции, куда был открыт свободный доступ. Следователи установят того, кто был ответственным за технику безопасности на объекте, и ему будет назначено соответствующее наказание.