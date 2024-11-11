Мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp

Злоумышленники продолжают придумывать всё новые способы присвоения денег законопослушных граждан.

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Об этом всех пользователей WhatsApp предупредили эксперты в сфере кибербезопасности, сообщает ИА DEITA.RU.

Как удалось установить специалистам, мошенники придумали новую схему обмана россиян в популярном мессенджере. Как оказалось, жулики вычисляют номера, которые уже давно неактивны или заброшены, и с помощью взлома получают к ним доступ.

Далее, представляясь сотрудниками банков или телефонных операторов, используя при этом заброшенные номера ничего не подозревающих граждан в WhatsApp, аферисты начинают проводить массовые обзвоны своих потенциальных жертв, пишет РИА Новости.

Как отметили специалисты, чаще всего взлому аккаунтов подвержены пожилые люди, которым установили мессенджер родственники. Пенсионеры редко пользуются приложением, да и телефоном в целом, так что «угон» своего профиля они замечают не сразу.

За это время злоумышленники успевают обмануть других граждан, после чего вопросы у правоохранителей возникают уже к тем пользователям, на чей номер телефона изначально были зарегистрированы аккаунты, с которых совершались противоправные действия.

*мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской