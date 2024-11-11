Что известно о попытке украинской разведки угнать вертолет ВКС России

Украинская военная разведка обещала пилоту перед угоном вертолета переправить его семью на Украину через Молдавию, а также настаивала, чтобы летчик отравил экипаж. Об этом сам пилот рассказал в видеозаписи, опубликованной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

Сегодня ФСБ России сообщила о срыве операции Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России и вербовке российского военного летчика. В результате чего были вскрыты позиции ПВО и места дислокации украинских подразделений, по которым впоследствии был нанесен удар.

По данным спецслужбы, сотрудники ГУР пытались завербовать российского пилота, убедить его угнать вертолет с уникальным оборудованием и перегнать его в зону, контролируемую Вооруженными силами Украины.

Как пытались завербовать летчика

По словам летчика, человек, представившийся как Сергей, связался с ним через мессенджер Telegram и предложил «в заданный день пересечь линию боевого соприкосновения». При этом пилоту было рекомендовано «заблаговременно перед этим отравить своих товарищей».

«Дозировку и препараты мне скинул Сергей», - рассказал российский военный, отметив, что обсудил эту ситуацию с экипажем, и они решили «идти до конца».

Что пообещали пилоту

При этом пилоту было обещано, что его семью переправят на Украину перед угоном вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Изначально родных пилота планировали везти через Польшу либо Латвию, однако затем выбрали Молдавию. Об этом со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ России пишет РИА Новости.

«В качестве партнера по операции по угону вертолета украинская разведка выбрала молдавские спецслужбы. В Молдове ГУР чувствует себя свободно, особо не считаясь с мнением партнеров», - отметил он.

По словам представителя российской спецслужбы, семья летчика изначально должна была уехать в Турцию. Потом спецслужбы должны были переправить их в Кишинев и оттуда забирали бы машинами на территорию Украины.

В ФСБ также отметили, что продолжают фиксировать попытки украинской военной разведки организовать угон российской авиационной техники.

Напомним, что в августе 2023 года летчик Максим Кузьминов угнал на территорию Украины вертолет Ми-8. Ради своих целей он обманул еще двоих членов экипажа, которых в результате убил. За свои действия пилот получил гарантии безопасности, новые документы, денежное вознаграждение в размере $500 тыс. В феврале 2024 года полиция обнаружила тело летчика с огнестрельными ранениями в гараже жилого дома в испанской провинции Аликанте.