ФСБ сорвала операцию разведки Украины по угону вертолета ВКС России

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку угона вертолета радиоэлектронной борьбы МИ-8МТПР-1, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей спецслужбы. В ФСБ заявили, что украинская разведка пыталась завербовать российского военного летчика.

По словам представителей ФСБ, в ходе оперативной игры (мероприятия, создающие у противника уверенность в успехе) российские контрразведчики раскрыли позиции ПВО, а также места дислокации подразделений ВСУ, по которым в итоге были нанесены удары.

Ранее сотрудники ФСБ помешали украинской разведке организовать угон сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В ФСБ заявили, что угон планировался «при поддержке НАТО». По данным спецслужбы, украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии. Взамен летчик должен был угнать Ту-22М3 и посадить его на Украине.

ФСБ сорвала угон бомбардировщика Ту-22М3: что известно, как наказали Киев

Как подчеркнули в ФСБ, во время оперативной игры российская контрразведка также получила информацию, которая помогла нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. До этой операции сообщалось о предотвращении операций по угону самолетов Су-24М и Су-34.