Бандитский беспредел из девяностых захлестнул российский регион

Выходные оказались богатыми на разборки, сообщает ИА DEITA.RU.

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Настоящий бандитский беспредел накрыл Владивосток и Артем в минувшие выходные. Обострение криминального элемента заставило полицию серьезно поработать. Стрельба, поножовщина, хулиганство - полный комплект происшествий зафиксировали правоохранительные органы.

Так, возле ЦСИ «Заря» - на секундочку, одного из культурных центров города - повздорили водители брутальных автомобилей. Ребята из Toyota Land Cruiser 100 достали ствол и выстрелили в живот участнику конфликта. Далее «гангстеры» попытались сбежать, но полицейские задержали их в микрорайоне Третья Рабочая. С ними работает полиция, причины конфликта выясняют.

В ночь на воскресенье у одного из заведений на Светланской мужчины-посетители снова что-то не поделили. Произошла поножовщина, предполагаемые участники сели в Toyota Land Cruiser и спешно ретировались. Убегая, водитель джипа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения в районе набережной Цесаревича и совершил столкновение с Toyota Aqua, после чего въехал в забор.

Из Land Cruiser вытащили пятерых «ухарей», у которых и был обнаружен нож. При этом водитель джипа не имел водительских прав. Полиция также разбирается в причинах инцидента.

В одном из «гетто» города прямо между домами открылся китайский ресторан. Он расположен по адресу Некрасовская, 50 в здании «Пятёрочки». В субботнюю ночь пьяные посетители под громкую музыку устроили там массовую драку - большинство участников задержаны.

Наконец, в Артеме напомнила о себе подростковая преступность. Несколько воспитанников интерната для сирот устроили «перфоманс» в автобусе. Они сбежали, выдавив силой входную дверь, не оплатив проезд, и в ответ на замечания водителя повредили транспорт, закидав его камнями и другими подручными предметами.

«Осеннее обострение» находится на контроле органов. К слову, в осенне-весенний период люди с психиатрическим диагнозом и неуравновешенной психикой особенно опасны. Как объяснял «Известиям» президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, основная масса таких граждан не способны отслеживать свои симптомы и вовремя обращаться за помощью.