В российском регионе угнали автомобиль с четырехлетним ребенком внутри

На Сахалине полиция начала розыск неизвестного злоумышленника, угнавшего автомобиль. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло в Южно-Сахалинске. Владелец автомобиля Toyota Mark II припарковался возле своего дома и зашел в помещение, оставив в салоне машины четырехлетнего сына, смотревшего мультики. Вернувшись, он обнаружил, что машина уехала, мужчина побежал вдогонку и увидел, как угонщик остановился на повороте и выкинул мальчика из салона. В результате инцидента ребенок не пострадал.

Позже полицейские нашли разбитую машину в кювете, примечательно, что в бардачке находились деньги, которые угонщик не взял.

29 октября сообщалось, что в Омской области молодой человек напал на 38-летнюю женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину.