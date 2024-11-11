Арестованы активы сына экс-главы "Спецтехники" на более чем 1 млрд

Правоохранители наложили арест на счета и активы на сумму свыше 1 млрд рублей, которые принадлежат сыну экс-руководителя "Спецтехники" Олега Иванова, арестованного по делу о срыве контрактов по гособоронзаказу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката сына Иванова.

По словам юриста, счета сына Иванова арестовали без решения суда, что говорит о наличии коррупционной составляющей в следственных действиях. Она заявила, что арест уже был обжалован, а также готовится соответствующее заявление на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Адвокат также отметила, что счета "Спецтехники" до сих пор не арестованы под предлогом того, что это помешает исполнению госконтрактов. Иванова заключили под стражу в конце августа. Вместе с ним по делу проходит бывший генеральный директор "Спецтехники" Игорь Миронов.

По информации правоохранительных органов, в 2023 году подозреваемые договорились с Министерством обороны реализовать за год пять заведомо невыполнимых контрактов в рамках гособоронзаказа. При этом утверждается, что они заранее обговорили и согласовали с оборонным ведомством "возникшие нюансы, зафиксировав достигнутые договоренности на бумаге". Ущерб государству от их действий составил более 1,3 млрд рублей. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Вину они не признают.