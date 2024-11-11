Суд по делу экс-мэра Сочи арестовал счет его супруги на сумму около 100 млн руб.

Мещанский суд Москвы наложил меры на банковский счет в размере около 100 млн рублей, принадлежащий супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает ТАСС. "Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны", - говорится в документе.

В публикации уточнили, что деньги хранятся на кредитном расчетном счете, открытом в АО "Альфа-банк". 19 октября находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которому вменяется хищение, не разрешили отправиться на спецоперацию. 25 сентября Мещанский районный суд арестовал Копайгородского до 18 ноября.

Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский "подарил благотворительному фонду "Дети Донбасса". Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.