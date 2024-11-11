Самолет по техническим причинам вернулся в аэропорт Хабаровска

Рейс внутренних авиалиний Хабаровск - Советская Гавань вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Хабаровской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту возврата воздушного судна в аэропорт вылета. Сегодня самолет Ан-74, выполнявший рейс Хабаровск - Советская Гавань авиакомпании "Хабаровские авиалинии", по техническим причинам осуществил возврат в аэропорт вылета", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что посадка прошла благополучно. Причины произошедшего устанавливаются. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.