На Украине задержали молодых людей за попытку уничтожить вертолет ВСУ

Пять молодых людей задержаны на Украине за поджоги объекта электроэнергетики, военной техники и попытку поджога военного вертолета. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Один из них сжег военный джип в Полтавской области, второй - трансформаторную подстанцию в Черкасской области, трое были задержаны при попытке проникнуть на военный аэродром в Кировоградской области. Все они заключены под стражу.