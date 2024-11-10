Сообщения о пропаже из СИЗО экс-министра Бишимбаева опровергли в Казахстане

В комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана опровергли слухи о пропаже из колонии экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

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— В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности, — сообщили в пресс-службе КУИС.

В ведомстве также призвали граждан не верить и не распространять ложные сведения, а также ориентироваться только на официальные данные. В связи с распространением недостоверной информации было заведено уголовное дело, написало издание КазТАГ.

О пропаже Бишимбаева стало известно в воскресенье, 10 ноября. Как сообщили журналисты YouTube-канала AIRAN, адвокат экс-министра также подтвердила информацию о его отсутствии.

В ноябре 2023 года в ресторане Bau в Астане, была убита 31-летняя Салтанат Нукенова. В заведение она пришла вместе со своим супругом — Куандыком Бишимбаевым. Там между ними разгорелась ссора, которая закончилась смертью девушки и уголовным делом.