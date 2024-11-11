Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за убийство своей жены Салтанат Нукеновой, отбывает наказание в колонии «максимальной безопасности» в Степногорске. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на его адвоката Ерлана Газымжанова.

Степногорск, в котором находится колония Бишимбаева, расположен в 185 километрах к северу от Астаны в Акмолинской области Казахстана. По словам Газымжанова, никаких привилегий в колонии у Бишимбаева нет

«Он находится в таких же условиях, как и все», - подчеркнул Газымжанов.

Адвокат добавил, что на сегодня он единственный, кто посещает Бишимбаева в колонии. Недавно в соцсетях появилась информация, что Бишимбаева не могут найти в казахстанских колониях. Появились слухи о его побеге. Газымжанов опроверг эту информацию.

Осужденный за убийство экс-министр Ишимбаев пропал из колонии

В мае суд Казахстана приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Суд установил, что в ноябре 2023 года Бишимбаев после ссоры до смерти избил свою жену Салтанат Нукенову. Обвинение заявляло, что бывший министр был «одержимо ревнивым», контролировал жену и систематически применял к ней физическое насилие.

На фоне убийства Салтанат Нукеновой в Казахстане приняли закон, ужесточающий наказание за побои и причинение легкого вреда здоровью. Также этот закон предусматривает создание в стране центров помощи пострадавшим от домашнего насилия.