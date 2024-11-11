Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за расправу над супругой Салтанат Нукеновой, оказался в другой колонии в городе Степногорске. Об этом пишет местное издание Tengrinews со ссылкой на адвоката осужденного чиновника Ерлана Газымжанова.

По словам юриста, Бишимбаева перевели в исправительное учреждение максимальной безопасности. Адвокат добавил, что бывший чиновник находится в таких же условиях, как и все, и никаких привилегий у него нет.

Газымжанов добавил, что информация об «исчезновении» чиновника — слухи, которые распространили специально. Адвокат возмутился тем, что журналисты сначала не обратились к нему, потому что он единственный, кто посещает Бишимбаева.

Накануне СМИ писали, что Бишимбаева нет в колонии, в которой он должен был отбывать наказание после приговора суда.

13 мая суд приговорил Бишимбаева к 24 годам заключения. По версии следствия, он сначала избил свою жену Салтанат Нукенову, а потом стал душить. В итоге она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Сам подсудимый заявлял, что жена спровоцировала конфликт, а он ее только толкнул. Однако позже выяснилось, что экс-министр экономики Казахстана записывал издевательства над Нукеновой на телефон. На записях слышно, как мужчина обвинял жену в изменах, что и стало причиной нападения.