Школьники избили пассажира электрички и вступившегося за него уборщика в Москве

В Москве на станции МЦД школьники напали на пассажира электрички. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщил Telegram-канале Baza.

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По данным канала, инцидент произошел на платформе станции Кокошкино (МЦД-4). Мужчина сделал замечание юношам, чтобы они не оставляли мусор в вагоне. В ответ на это один из подростков плюнул ему в ноги.

Школьники не оставили в покое мужчину даже тогда, когда он вышел из поезда. Догнав его, парень распылил пострадавшему перцовый баллончик в лицо, а другой начала бить ногами. На помощь пришел уборщик, но и он был избит.

Несмотря на попытки скрыться, двоих школьников задержал. Пострадавший обратился в полицию. В отношении подростков возбуждено дело по статье о хулиганстве, передает Telegram-канал.

Мужчина во время поездки в вагоне метро избил пассажирку, а при выходе на станции метро «ВДНХ» повалил ее с ног.