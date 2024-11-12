Подрабатывавшую официанткой школьницу нашли под окнами многоэтажки

Подрабатывавшую официанткой 15-летнюю российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки
В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу, подрабатывавшую официанткой, нашли под окнами многоэтажного дома на улице Ломоносова. Спасти жизнь юной россиянке не удалось, сообщил региональный портал Е1.ru.
По сведениям издания, ее мать узнала о трагедии от соседей. Девочка в день случившегося вернулась после занятий домой и заперлась в своей комнате.
Школьница была на хорошем счету у учителей и выступала волонтером на многих мероприятиях. Соседи девочки отметили, что семья была благополучной, ее воспитывали мать и отчим.
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Сотрудники правоохранительных органов пока не комментировали случившееся. Оперативники начали допрашивать одноклассников несовершеннолетней.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске 15-летняя школьница расстроилась из-за проигрыша в шахматы с отцом и выпала из окна на 13-м этаже.