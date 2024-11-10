Житель Шебекино погиб после удара дрона по многоквартирному дому

Украинский дрон атаковал жилой дом в городе Шебекино. Под завалами погиб мужчина. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков написал в Telegram-канале, что оперативные службы и бойцы самообороны пытались спасти мужчину из атакованного дронами многоквартирного дома, но «чуда не произошло»: из-под завалов извлекли тело погибшего.

«Очередной террористический акт ВСУ унёс жизнь мирного жителя. От себя лично и от имени всех жителей Белгородской земли выражаю искренние соболезнования всем родным и близким… Это тяжёлая потеря для всех нас», — заявил Гладков.

По его словам, все жители дома отселены, четверо из них разместились во временном пункте, остальные выехали к родственникам. Нуждающуюся в особом уходе женщину отвезли в Большетроицкую районную больницу.

Накануне Гладков сообщил, что в селе Старый Хутор в Белгородской области автомобиль подорвался на мине.