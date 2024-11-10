В больнице Пензы задушили пенсионерку

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства в Пензенской области 86-летней женщины, тело которой нашли в палате одного из медучреждений. Потерпевшая умерла от механической асфиксии, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Расследуется уголовное дело по факту убийства 86-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, 9 ноября в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в совершении преступления подозревается 46-летняя жительница Каменского района, она признала вину. По делу назначены судебные экспертизы.