Туристы застряли на подъёмнике на Эльбрусе. Сейчас отдыхающие висят на высоте около 2 тысяч метров, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, устройства на на курорте «Эльбрус» остановились около 15:00 мск. Кабинки сильно раскачивает ветром. Журналисты отметили, что среди застрявших есть дети.

Напомним, что такие случаи происходили ранее неоднократно. Так, 29 сентября 2019 года на склоне горы Чегет в 5 километрах от Эльбруса канатная дорога, на которой находились туристы, внезапно остановилась. Кресла застряли на высоте более 3 тысяч метров. Спасатели отработали штатно, людей сняли через 40 минут.

8 января 2020 года четверо туристов порядка 2 часов провели на зависшем подъемнике в Кабардино-Балкарии. Спасателям удалось снять их при помощи специальных тросов.

Ранее в правительстве Кабардино-Балкарии сообщили, что зимний сезон на курорте откроют запуском двух новых канатных дорог и обновленной системы оснежения. За счет этого катание на самом высокогорном курорте России будет длиться до конца весны.