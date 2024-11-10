Неизвестный в маске сломал ногу сотруднику ТЦК в Одесской области

Неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата в Одесской области, сообщают местные паблики. На на 53-летнего работника ТЦК напали у его дома в поселке Любашовка.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Это был мужчина в балаклаве, который нанес несколько ударов неизвестным предметом и скрылся. Военкома доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего разыскивает полиция», — отмечает издание.

Сейчас официальных подтверждений этой информации нет, подчёркивает Telegram-канал