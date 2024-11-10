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Полиция отогнала третий дрон ВСУ от дома с заблокированным мужчиной в Шебекино

Дежурившие у дома на улице Шумилова, 25 в Шебекино полицейские вовремя заметили третий беспилотник, собиравшийся ударить по дому, и попытались сбить его автоматным огнем.

В Шебекино полиция отогнала дрон ВСУ от дома с заблокированным мужчиной
© globallookpress.com

"БПЛА пролетел мимо", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в пятиэтажный дом дважды - утром и после полудня - ударили беспилотники. Били в одно место - квартиру на четвертом этаже. В первый раз хозяин уцелел, потому что брился в ванной.

Второй дрон прилетел, когда проведать сына после атаки пришел отец. Взрыв БПЛА обрушил потолочные перекрытия, гость оказался под завалом.

На месте ЧП работают спасатели, они разбирают конструкции.

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Вячеслав Гладков
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