В Шебекино полиция отогнала дрон ВСУ от дома с заблокированным мужчиной

Дежурившие у дома на улице Шумилова, 25 в Шебекино полицейские вовремя заметили третий беспилотник, собиравшийся ударить по дому, и попытались сбить его автоматным огнем.

"БПЛА пролетел мимо", - сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, в пятиэтажный дом дважды - утром и после полудня - ударили беспилотники. Били в одно место - квартиру на четвертом этаже. В первый раз хозяин уцелел, потому что брился в ванной.

Второй дрон прилетел, когда проведать сына после атаки пришел отец. Взрыв БПЛА обрушил потолочные перекрытия, гость оказался под завалом.

На месте ЧП работают спасатели, они разбирают конструкции.