В Подмосковье загорелся крупный склад

В Подмосковье в воскресенье днем загорелся склад. Огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар начался в селе Ям (городской округ Домодедово), где расположены склады, сдаваемые в аренду.

«В селе Ям горит склад на 1200 квадратах. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают 23 специалиста и 5 единиц техники», — сказано в сообщении МЧС.

На 13.23 пожар на 1200 квадратах был локализован.

Причины возгорания пока не называются.