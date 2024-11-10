Отправленный на лечение после расправы россиянин сбежал из психбольницы

В Махачкале из психбольницы сбежал местный житель, находившийся на лечении после вооруженного нападения на двух человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

36-летний житель селения Яраг-Казмаляр Назим Шихрагимов 8 ноября вышел из больницы на улице Руставели, но обратно не вернулся, уточняет Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана». Мужчина с психическим расстройством состоит на учете в республиканском психоневрологическом диспансере.

Правоохранительные органы объявили беглеца в розыск. В ориентировке указано, что он одет в светло-серый спортивный костюм с капюшоном, черную жилетку и черные кроссовки. Ему на вид 35-40 лет, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, коротко стрижен.

Мужчина был отправлен на принудительное лечение после того, как в феврале 2014 года ворвался в дом соседа. Прибывший участковый попытался выпроводить Шихрагимов, но он набросился на него с ножом и нанес несколько ранений, оказавшихся летальными. Пытавшийся утихомирить его отец тоже получил сильные ранения.

Ранее в подмосковном Подольске 13-летняя девочка ударила себя ножом во время ссоры с 10-летней сестрой из-за мытья посуды.