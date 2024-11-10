В Подмосковье произошел пожар в частном доме

Пять человек госпитализированы в результате пожара в частном доме в Раменском городском округе, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В пос. Кратово загорелся частный дом. Три женщины и дети 13 и 15 лет самостоятельно выбрались из горящего здания. Все госпитализированы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь на 150 кв. м локализовали 20 специалистов и пять единиц техники. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пожарного извещателя в доме не было.