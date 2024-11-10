В Ленобласти пьяный мужчина разгуливал по улице с обрезом ружья

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали местного жителя, который ходил по улицам с обрезом ружья и пугал прохожих. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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В правоохранительные органы обратились жители Гатчины, заметившие, что по улице бродит мужчина в неадекватном состоянии. Незнакомец держал перед собой обрез ружья и наводил его на прохожих, в том числе на детей.

Сотрудники полиции задержали хулигана, им оказался 34-летний местный житель. У него изъят кустарно изготовленный обрез охотничьего ружья «ТОЗ-Б». В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела.

До этого сообщалось, что в Петербурге юноша открыл стрельбу в пункте выдачи товаров и попал в голову знакомой. Несовершеннолетний решил показать школьнице пистолет. Молодой человек прицелился в сторону и выстрелил в предмет, но промахнулся.