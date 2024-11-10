Расчлененное тело пропавшей пенсионерки нашли в российском регионе

В Ленинградской области была обнаружена нижняя часть женского тела, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Предполагается, что это останки 69-летней жительницы деревни Плотично. В последний раз пропавшую видели там в октябре.

Житель Подпорожского района обнаружил ужасную находку и вызвал правоохранительные органы — предварительно, на останках не было обнаружено прижизненных повреждений. Части тела были направлены в морг, полиция проводит расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Ранее в Забайкалье заместитель главы краевой прокуратуры направил в суд дело 30-летнего маньяка-расчленителя. Его подозревают в изнасиловании и убийстве девушки, чей труп он позже разделал и спрятал у подвала. Мужчина спрятал тело на площадке подъезда у подвала, его обнаружил слесарь-сантехник.

До этого в Ростовском областном суде за расправу над восьмимесячной дочерью мать получила 13 лет колонии общего режима, а отец — 15 лет строгого режима. Мать после убийства разделала тело девочки и прокрутила на фарш. Наличие медицинского образования у матери стало косвенным подтверждением, что именно мать расчленяла тело малышки.