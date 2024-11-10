Имущество семьи экс-сотрудника управления "К" МВД арестовали

Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении самой крупной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"В ходе расследования уголовного дела получены сведения, что в фактическом владении и пользовании обвиняемого находится значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг), находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. В целях обеспечения возможных имущественных взысканий Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на имущество", - сказано в материалах.

Под арест подпали многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, находящиеся в собственности брата, отца и матери Сатюкова. Также арестована недвижимость его семьи.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления "К" Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Мужчина обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взятки составляет 5 млрд рублей. Вторым обвиняемым по этому делу проходит коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба фигуранта заочно арестованы, они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск. При этом обоих успели допросить следователи СК, которые ведут дело, и изъять у них загранпаспорта.

По данным следствия, Сатюков и Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd., зарегистрированной в Сингапуре, Алексею Иванову.