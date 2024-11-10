Топ-менеджер РЖД обвиняется в получении особо крупной взятки

Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года", - сообщили в правоохранительных органах.

Согласно материалам дела, имеющимся в распоряжении ТАСС, решением суда Каменев арестован. Он пробудет в СИЗО до 9 декабря, так как суд апелляционной инстанции отказался отпустить топ-менеджера под домашний арест.

Основанием для избрания этой меры пресечения в отношении Каменева послужила тяжесть должностного преступления коррупционного характера, за совершение которого уголовным законодательством предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на длительный срок. Свою вину по делу он не признал. В квартирах самого Каменева проведены обыски.