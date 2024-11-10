Почти 30 миллионов человек оказались в зоне пожарной тревоги в США

Почти 30 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне пожарной тревоги из-за пламени. Об этом сообщил телеканал NBC News.

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Отмечается, что лесные пожары распространились сразу по нескольким штатам. Их возникновению способствуют сильные порывы ветра и повышенная влажность, а также обилие сухой растительности. «Целых 27 млн человек от Нью-Йорка до Массачусетса оказались в зоне пожарной тревоги в субботу», — говорится в статье.

Ранее ученые Аргоннской национальной лаборатории и Университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что из-за глобального потепления увеличится риск разрушительных лесных пожаров значительно, а также будет продлен период пожароопасных условий. Кроме того, было показано, что к концу века период высокого риска возникновения опасных условий может увеличиться в среднем на 10 дней в году по всей континентальной части США из-за повышения температуры.