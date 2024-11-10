Несколько квартир получили повреждения из-за пожара на севере Москвы

В результате пожара в жилом доме №23 на Карельском бульваре в Москве получили повреждения несколько квартир. Об этом сообщается в Telegram-канале префектуры Северного административного округа Москвы.

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В префектуре уточнили, что огонь повредил квартиры, расположенные на пятом этаже. В настоящее время жильцам этих квартир оказывают необходимую помощь.

Остальные жители дома уже вернулись обратно, отметили в префектуре. По данным властей, коммуникации работают штатно.

Правоохранительные органы выясняют причины возникновения пожара.