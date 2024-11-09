Мизулина удивилась, почему пермскому педофилу дали сбежать

Побег одного из банды пермских педофилов в Азербайджан — не лучшая идея. Злоумышленника выдаст любая страна, уверена глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«СМИ пишут, что один из пермских педофилов якобы улетел в Махачкалу, чтобы оттуда добраться до Азербайджана. Не лучшая идея. Любая страна выдаст за подобные преступления, даже в текущей ситуации», — написала Екатерина Мизулина в своем telegram-канале.

При этом общественница назвала загадкой причину, по которой педофила не арестовали, когда история получила массовую огласку.

Следователи проверят сообщения о "банде педофилов" в Перми

Днем ранее на банду злоумышленников Мизулиной пожаловали жители прикамской столицы. Пермяки сообщили о мужчинах, которые писали несовершеннолетним, просили прислать интимные фото и в дальнейшем шантажировали детей. Мизулина пообещала передать материалы в СКР. После это краевые следственные органы начали проверку.