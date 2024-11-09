Опровергнута версия о взрыве в доме в Москве из-за газа

ТАСС: бытовой газ не был причиной взрыва в доме на севере Москвы
Взрыв бытового газа не был причиной ЧП в жилом доме на севере Москвы. На месте работают следователи, которые выясняют причину произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Причина хлопка не газ. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром», — сказал собеседник агентства.
В результате взрыва в пятиэтажном доме на Карельском бульваре многие жители выбежали на улицу в домашней одежде. Об этом сообщили журналистам очевидцы.
Взрыв газа произошел в доме в Москве
В результате происшествия пострадали люди и возник пожар, который впоследствии ликвидировали силами специалистов МЧС.