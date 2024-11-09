Названа причина отключения электричества в Чертаново

В Чертаново пропал свет в результате автоматического отключения двух кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Московский регион», передает РБК.

Отмечается, что без электроснабжения остались улицы Чертановская, Кировоградская и Сумская. В настоящее время подача электричества восстановлена.

«Потребители в кратчайшие сроки были переведены на резервную схему электроснабжения», — рассказали в пресс-службе компании.

Экстренные службы восстановили подачу электричества в районе Чертаново Северное после сбоя

Ранее в Дагестане 90 тысяч человек остались без света в результате урагана. Массовые отключения коснулись Каспийска и Махачкалы, в последней обесточенным оказалось жилье около 10 тысяч человек.