«ЦСКА Арену» в Москве эвакуировали во время концерта

Посетителям столичного комплекса «ЦСКА Арена» вечером 9 ноября пришлось срочно эвакуироваться во время концерта. Об этом рассказали очевидцы с места события.

«Когда до завершения концерта оставалась около получаса всех попросили покинуть зал „по техническим причинам“. После объявления артисты ушли со сцены, а зрителей попросили покинуть территорию», — пояснили подписчики telegram-канала «Осторожно, Москва».

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