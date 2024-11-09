Пожар в многоэтажке на севере Москвы ликвидировали

Пожар в многоэтажном жилом доме на севере Москвы полностью ликвидировали. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России сообщает агентство «Москва».

По данным собеседника, возгорание произошло в квартире на пятом этаже. Пожарным уже удалось его ликвидировать. Установление причин пожара сейчас находится на контроле в прокуратуре.

О том, что в жилом доме на севере Москвы произошел пожар, стало известно ранее в субботу, 9 ноября. Перед этим там был взрыв газа. Пострадали четверо детей: 12, 7 и 5 лет, а также шестимесячный младенец. У всех ожоги различной степени тяжести.

В сети также появилось видео с места происшествия. Было запечатлено, как во дворе стоят пожарные, а рядом — бригада скорой помощи. Недалеко от них виден жилой дом, охваченный пламенем.