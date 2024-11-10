Названа причина взрыва в Москве

Взрыв бытового газа не был причиной ЧП в доме на севере столицы, на месте работают следователи. Об этом в субботу, 9 ноября, ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

— Причина взрыва — не газ. В настоящее время на месте работают следователи, которые выясняют, почему произошел хлопок с пожаром, — рассказал собеседник агентства.

Причиной взрыва в доме на Карельском бульваре Северного административного округа столицы могло стать средство от тараканов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. По предоставленным данным, перед инцидентом владелец квартиры на пятом этаже обработал помещение инсектицидами и покинул его вместе с семьей.

Пожар, разгоревшийся после взрыва, удалось потушить.

Число пострадавших в результате взрыва выросло до семи человек.

Изначально сообщалось, что в результате взрыва пострадали как минимум трое детей. Взрыв произошел на пятом этаже многоквартирного дома, в квартире выбило стекла и произошел крупный пожар.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла под собственный контроль установление всех обстоятельств взрыва газа и последующего возгорания в квартире жилого дома на Карельском бульваре.