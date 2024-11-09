В Казани обнаружили тело женщины со следами укусов животных

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту обнаружения в Казани тела женщины со следами укусов животных. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в Telegram-канале.

"9 ноября на территории поселка Константиновка города Казани обнаружено тело местной жительницы со следами укусов животных. Следователями возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинения смерти по неосторожности, а также халатности", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, женщина проживала в селе Богородское. Утром она пошла на работу, но до места не дошла. Позже ее тело обнаружили прохожие.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.