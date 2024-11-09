На севере Москвы произошел взрыв газа, информирует Telegram-канал «112». По данным источника, пострадали, как минимум, трое детей. В профильных ведомствах ситуацию пока не комментировали.

По предварительным данным, газ взорвался на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на Карельском бульваре. В квартире, где произошло ЧП, начался пожар, уточняет источник.

Авторы публикации сообщили, что четверо детей получили ожоги. Самому младшему из них — шесть месяцев. На месте работают экстренные службы.