В Москве загорелось здание автомастерской в Перовском проезде, пламя распространилось по второму этажу. Об этом сообщает столичное управление МЧС.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы локализовали пожар на 150 квадратах», — сообщили спасатели.

Многие жители Лефортово пишут в соцсетях, что видят черный столб дыма из своих окон.

«Пожарные приехали, но там уже вовсю горит,— говорят свидетели.

В доме №54, который охватил огонь, находятся офисы производства детских колясок Noordline, компании «Ижтрейдинг», которая занимается грузоперевозками и магазин автозапчастей «Мзсток», отмечает портал msk1.ru.