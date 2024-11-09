Россиянина осудили в США за отмывание денег

Гражданин России Роман Стерлингов, являющийся также подданным Швеции, приговорен в США к 12,5 года тюремного заключения за отмывание средств, полученных незаконным путем. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

По версии ведомства, Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно переведена и легализована криптовалюта на $400 млн. Речь якобы идет о средствах, полученных, в частности, в результате продажи наркотиков и совершения киберпреступлений. Стерлингов был арестован в апреле 2021 года в Лос-Анджелесе.

Как следует из заявления Минюста США, в марте 2024 года Стерлингов был признан судом виновным в отмывании средств и ведении без лицензии бизнеса по переводу средств в столичном американском округе Колумбия.

Гражданин России также должен выплатить штраф и компенсацию. Как следует из документа, их суммарный размер оценивается более чем в $500 млн.